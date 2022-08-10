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Son Dakika | Zeytinburnu'nda yan baktın kavgası kamerada

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Son Dakika | Zeytinburnu'nda yan baktın kavgası kamerada

Son dakika haberlerine göre ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre, 'yan baktın' tartışması nedeniyle kavga çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre, 'yan baktın' tartışması nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'yan baktın' meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmak için tarafları engellemeye çalıştı. Sokak ortasında yumrukların kullanıldığı kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler Son Dakika

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