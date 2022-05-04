Son dakika haber: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu - Haberler

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Son dakika haber: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haber: Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

Son dakika haber... Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.???????" ifadelerine yer verildi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Şehit, Asker, Güncel, Haberler

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