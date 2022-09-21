Son dakika haber! Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

Bild gazetesinin televizyon yayınına çıkan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan etmesini değerlendirdi.

Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahların kullanılmasına izin vereceğini sanmıyorum." dedi.

Putin'in konuşmasını görmediğini belirten Zelenskiy, "İhtiyacım olan tüm bilgiye sahibim. Konuşma, benim için yeni bir şey değildi. Putin, zaten kısmi seferberliği çoktan gerçekleştirdi. İstihbarat servislerimiz ve müttefiklerimiz bunu zaten söylediler. Geçen ay boyunca seferberliği o yürüttü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, kısmi seferberliğin Rusya'nın subayları ve diğer askeri personelle sorunları olduğunu gösterdiğini anlatarak, "Askeri öğrencileri ve savaşamayacak olanları harekete geçirdiklerini zaten biliyoruz. Bu öğrenciler, eğitimlerini bile bitiremedi. Bu insanlar savaşamaz, buraya geldiler ve öldüler." diye konuştu.

"Putin, Ukrayna'yı kanda boğmak istiyor, aynı zamanda kendi askerlerinin kanında da boğmak istiyor." diyen Zelenskiy, Putin'in milyonluk bir orduya ihtiyacı olduğunu çünkü Ukrayna'ya gelenlerin büyük bir bölümünün kaçtığını gördüğünü savundu.

Zelenskiy, planlarına göre adım atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Eminim topraklarımızı özgürleştireceğiz. Devletlerin yüzde 90'ı sözde referandumları tanımayacak." dedi.

"Kimse onu affetmeyecektir"

Almanya'nın askeri ve mali desteğine minnettar olduğunu ancak savaşı kazanmak için daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bizim için savaş tankları daha fazla hayat kurtarabileceğimiz anlamına geliyor. Zırh teknolojisi bir hayatta kalma meselesidir, askerlerimizin hayatta kalması meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, tank teslimatını reddetmemesini istediği Alman hükümetine, bunu ABD'nin ya da diğer ülkelerin davranışlarıyla gerekçelendirmemesi çağrısında bulundu.

Almanya'yı Putin'in nükleer silah tehditlerine boyun eğmemesi konusunda uyaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Putin, yarın öbür gün şunu söyleyebilir; Almanya'da Doğu Almanya ve Batı Almanya'yı eskiden olduğu gibi hatırlıyor. Şöyle diyecek; 'Affedersiniz, duvarı yeniden inşa etmeye başlayacağız. Buraya Rus tuğlalarımızı getirdik.'

Almanya, Rusya'nın nükleer silah kullanacağından korktuğu için buna razı olacak mı? Dünyada hala Putin'in savaşı çoktan kaybettiğini anlamayan devletler var. Tarihsel olarak kaybetti, sadece Ukrayna'ya karşı değil, ülkesine karşı kaybetti. Tüm dünyaya karşı kaybetti, demokrasiye yenildi, savaşı kaybetti. Ukrayna topraklarının işgalinin ilk gününden itibaren bu savaşı kaybetti. Kimse onu affetmeyecektir."