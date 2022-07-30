Son dakika haber... Zehra, kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü (2) - Haberler

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Son dakika haber... Zehra, kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü (2)

Son dakika haber... Zehra, kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü (2)

Edinilen son dakika haberine göre BABA: NACAKLA VURMUŞLARZehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır, Konya'dan telefonla DHA'ya açıklamalarda bulundu.

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BABA: NACAKLA VURMUŞLAR

Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır, Konya'dan telefonla DHA'ya açıklamalarda bulundu. Bayır, "Kızımın nacakla başına vurmuşlar. Sonra da kemiklerini kırmışlar. Çok üzgünüm, kızımı kaybettim. Kızımı toprağa verdim ama artık ben de perişan durumdayım. Artık yanımdaki küçük kızımın tedavisine başlıyoruz" dedi. Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Konya DHA Güncel Haberler Son Dakika

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