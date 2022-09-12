Son dakika haber! Yunusemre'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 90 uyuşturucu hap, 40 sentetik ecza, 15 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi. M.K (25), D.T. (35), D.G. (17) ve V.Y. (50) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin de D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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