Son dakika haber... Yunak Belediye Başkanı Konak askere gidecek gençleri ağırladı

Konya'nın Yunak ilçesinde askere gidecek olan gençler, Belediye Başkanı Ali Konak'ı makamında ziyaret etti.

Kendisinden helallik isteyen gençlerle bir süre sohbet eden Konak, asker ocağının peygamber ocağı olduğunu anımsatarak, kendilerinin de anne-babaları kadar gururlu olduklarını söyledi.

Askerde gençlere başarı dileyen Konak, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Aslanlar gibi gidin ve vatanımızın sahipsiz olmadığını tüm düşmanlarımıza gösterin." dedi.

Konuşmanın ardından Konak ve AK Parti Yunak Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Telis tarafından asker adaylarına çeşitli hediyeler verildi.