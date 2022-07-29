Son dakika haber | Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı Son dakika haber... Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Hastanede olası bir yangın durumunda eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, Yüksekova Belediyesi, polis ekipleri ve hastane personeli katıldı. Senaryo gereği hastane girişinde çıkan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerince, bir kişi de UMKE ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Başhekim Yardımcısı Halil İbrahim Çetin, senaryo gereği başhekimlik binasının girişinde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldiğini, dumandan etkilenen 3 kişinin ekiplerce güvenli alana alınıp tedavisinin yapıldığını belirtti. Çetin, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti. Güncel AA / Sayim Harmancı Devlet Hastanesi Yüksekova Güncel Haberler Son Dakika

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