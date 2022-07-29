Son dakika haber | Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haber | Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haber... Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede olası bir yangın durumunda eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, Yüksekova Belediyesi, polis ekipleri ve hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği hastane girişinde çıkan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanede dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerince, bir kişi de UMKE ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Başhekim Yardımcısı Halil İbrahim Çetin, senaryo gereği başhekimlik binasının girişinde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldiğini, dumandan etkilenen 3 kişinin ekiplerce güvenli alana alınıp tedavisinin yapıldığını belirtti.

Çetin, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Devlet Hastanesi Yüksekova Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title