Son dakika haber! Yüksek Askeri Şura toplandı Son dakika haberler: YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan YAŞ'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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