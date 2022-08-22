Son dakika haber... Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarparken, 8 hayvan da öldü. ESKİŞEHİR'de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarparken, 8 hayvan da öldü. Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Boyacıoğlu Mahallesi'nde oturan R.A., büyükbaş sürüsünü ağıllardan alıp, meraya götürmek için yola çıktı. R.A., rayların üzerine geldiklerinde sürüyü kontrolsüz bıraktı. Bu sırada Eskişehir'den Bilecik'e giden, 13102 sefer sayılı yük treni, rayda duran 8 büyükbaşa çarptı. Sürüdeki hayvanların öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler Son Dakika

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