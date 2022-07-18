Son dakika haber... YÜK ASANSÖRÜNÜN HALATI KOPTU, BODRUM KATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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Son dakika haber... YÜK ASANSÖRÜNÜN HALATI KOPTU, BODRUM KATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... DİYARBAKIR'da bir apartmanın bodrum katına yük asansörüyle malzeme indiren 2 işçi, halatın kopmasıyla 3 metreden yere çakıldı.

DİYARBAKIR'da bir apartmanın bodrum katına yük asansörüyle malzeme indiren 2 işçi, halatın kopmasıyla 3 metreden yere çakıldı. Mahsur kalan yaralı işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak tedaviye alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Laleş Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Tek girişi yük asansörüyle olan bodrum katına malzeme taşıyan K.E. ve M.T. isimli 2 işçi, halatın kopmasıyla 3 metreden yere çakıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralan 2 işçi içeriye başka girişi olmayan bodrum katta mahsur kaldı. Sesleri duyan ve bodrum kata gelenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri bulundukları yerden halatla çekip, kurtardı. İşçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralı 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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