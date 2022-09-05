Orman yangını kontrol altına alındı
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Yozgat'ta orman yangınında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.
Yozgat'ta orman yangınında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.
Kent merkezi Kirazlı mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel