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Son dakika haber: Yozgat'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

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Son dakika haber: Yozgat'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzayca köyünde Selver Günaytekin'e (70) ait müstakil evde yangın çıktı.

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şefaatli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Şefaatli Kuzayca Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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