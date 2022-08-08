Haber : Son dakika haber: Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor

 - Güncelleme:
Son dakika haber: Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, çevre düzeni ve peyzajı ile dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, çevre düzeni ve peyzajı ile dikkati çekiyor.

Etrafı bitki çeşitleriyle çevrili hastane, temmuz ve ağustos ayında hasta ve ziyaretçilerini, çiçek açan lavantaların güzel görüntüsü ve kokusuyla karşılıyor.

Hastaneye gelen ziyaretçiler lavantalar arasında gezinti yaparak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yozgat Şehir Hastanesine muayene için gelen Sema Özer, "Lavantalara hayran olmamak elde değil. Zaten çok güzel ve konforlu olan hastanenin güzelliğine güzellik katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Şehir Hastanesi Türkiye Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title