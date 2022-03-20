Son dakika haber | YÖRÜKLER NEVRUZ ATEŞİNİ DÖŞEMEALTI'NDA YAKTI - Haberler

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Son dakika haber | YÖRÜKLER NEVRUZ ATEŞİNİ DÖŞEMEALTI'NDA YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Nevruz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Nevruz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Nevruz Bahar Şenliği, Döşemealtı Bahçeyaka mahallesi kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi. Siyasilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte renkli görüntüler oluştu. Açılış konuşmalarının ardından nevruz ateşinin meşaleleri yakıldı. Programa katılan siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan protokol üyeleri, birlikte nevruz ateşini yaktı. Ardından program yemek ve Türk Halk Müziği sanatçıları Uğur Önür ve Emre Dayıoğlu'nun konseriyle devam etti. Şenliğe katılanlar hareketli Yörük ezgileri eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Son dakika haber | YÖRÜKLER NEVRUZ ATEŞİNİ DÖŞEMEALTI'NDA YAKTI

Son dakika haber | YÖRÜKLER NEVRUZ ATEŞİNİ DÖŞEMEALTI'NDA YAKTI

Son dakika haber | YÖRÜKLER NEVRUZ ATEŞİNİ DÖŞEMEALTI'NDA YAKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Haberler

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