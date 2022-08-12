Son dakika haber! YOLDAN ÇIKIP ŞARAMPOLDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Son dakika haberi... SİVAS'ta yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Gölek (65), hayatını kaybetti. SİVAS'ta yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Gölek (65), hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00 sıralarında il merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Soğuk Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Soğuk Çermik Kaplıcaları istikametinden il merkezine dönmekte olan Hacı Gölek yönetimindeki 58 BA 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gölek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gölek'in cenazesi, jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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