Yola fırlayan keçiye çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı Başkentte yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Başkentte yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevre yolunda İvedik yönüne seyreden 06 FU 1207 plakalı otomobilin sürücüsü, refüjü aşarak yola fırlayan keçiye çarpmamak için manevra yaptı. Savrulan otomobil, aynı istikamette seyreden 06 BR 249 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi. İki araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Keçinin telef olduğu kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. AA / İhsan Can - Güncel Güncel Haberler

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