Son dakika haber: YOL KENARINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI TRAFİK POLİSLERİ SÖNDÜRDÜ - Haberler

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Son dakika haber: YOL KENARINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI TRAFİK POLİSLERİ SÖNDÜRDÜ

Son dakika haberine göre BOLU'da, D-100 karayolunda ormanlık alanda çıkan yangın, durumu fark eden trafik polislerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürüldü.

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BOLU'da, D-100 karayolunda ormanlık alanda çıkan yangın, durumu fark eden trafik polislerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Köroğlu Bölge Trafik İstasyonu'na yakın ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol üzerinde trafik kontrolü yapan trafik polisleri yangını fark etti. Polisler, araçlarından getirdikleri yangın söndürme tüpüyle yangını söndürdü. Dumanları gören vatandaşlar da polislere yardım ederek, ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale etti. Vatandaşların olay yerinde 2 çocuk gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Köroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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