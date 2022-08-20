Son dakika haberi: Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleriyle ilgili emsal karar: En fazla yüzde 79,60 zam

VAKIF üniversitelerin yaptığı yüzde 200'e varan zamlar mahkemeye taşındı. Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi tarafından alınan emsal niteliğinde karar ile Beylikdüzü'nde bulunan üniversitenin en fazla yüzde 79.60 zam yapabileceği belirtildi. Avukat Murat Bostan, "İhtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik. Şimdilik yüzde 79.60 olarak talebimizi kabul ettirdik. Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz. Yüzde 5-10 gibi okullarında taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız" dedi.

Vakıf üniversitelerin öğrenim ücretlerine uyguladığı yüzde 200'e varan zam oranları tartışma yarattı. Avukatlara gelen talep doğrultusunda Beylikdüzü'nde bulunan üniversiteye yönelik Bakırköy Tüketici Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan soruşturma sonucunda Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda üniversitenin TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verildi. Mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde kayıtların yenilenmesinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmekte. Alınan karar doğrultusunda üniversite 2021-2022 yılı öğrenim ücreti üzerinden en fazla yüzde 79.60 zam oranı ile kayıtları yenileyebilir.

"BU DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRIDIR"

"EMSAL TEŞKİL ETMEKTEDİR"