Son dakika haber | Yemen'in Taiz kentindeki en büyük devlet hastanesi yakıt krizi nedeniyle hizmet dışı kaldı

Yemen'in Taiz kentindeki devlet hastanesi yakıt krizi sebebiyle çalışmalarını durdurdu.

Taiz'deki Sevre Hastanesi Yönetim Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki en büyük devlet hastanesinin yakıtın tükenmesi sebebiyle hizmet veremediği belirtildi.

Yakıt krizi sebebiyle hastanenin tüm servislerinin karanlığa gömüldüğü aktarılan açıklamada, Sevre Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının birçok hastanın hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.