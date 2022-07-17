Son dakika haber: Yemen'deki Husiler ateşkesin uzatılmasını reddediyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkesi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek uzatmayı reddetti.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "ülkede devam eden ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlayışlardan söz edilmesinin esefle karşılandığı" ifade edildi.

"Saldırgan tarafın (Arap koalisyonunun), şartlara uymadığı ateşkes şok edici ve hayal kırıklığı yaratan bir deneyimdi. Gelecekte tekrar edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verilen açıklamada, ekonomik ve insani açıdan gerçek ve pratik çözümleri garanti eden her türlü güvenilir çabayı teşvik etmeye ise her zaman hazır olunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ya da Yemen hükümetinden ise söz konusu açıklamaya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yemen'deki ateşkesin uzatılması konusunda Suudi Arabistan tarafıyla anlaştıklarını kaydetmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM'nin girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.