Son dakika haber | Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde bir patlayıcının infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) 3 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı belirtildi. Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde bir patlayıcının infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) 3 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı belirtildi. Askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, GGK'nın, Ebyen'de El-Kaide'ye karşı başlattığı operasyon sırasında kentin doğusundaki Mudiye ilçesinde bir bomba infilak etti. Olayda GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 3'ü hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı. Yaralılar, Mudiye yakınlarındaki Levder ilçesindeki Mahnef Hastanesine kaldırıldı. GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığını duyurmuş, 23 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı. Ebyen'de 6 Eylül'de terör örgütü El Kaide'nin düzenlediği saldırıda, GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 21 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Güncel Kaynak: AA / Gülşen Topçu Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'nin 3 askeri öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.