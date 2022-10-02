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Son dakika haber | Yemen'de 6 aydır süren ateşkes sona erdi

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Son dakika haber | Yemen'de 6 aydır süren ateşkes sona erdi

Son dakika habere göre Yemen'de, hükümet ile İran destekli Husiler arasında 6 aydır devam eden ateşkesin sona erdiği belirtildi.

Yemen'de, hükümet ile İran destekli Husiler arasında 6 aydır devam eden ateşkesin sona erdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes, yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Şu ana kadar BM, Yemen hükümeti veya Husilerden ateşkesin uzatılmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Grundberg'in ateşkesin kapsamının genişletilmesi ve tekrar uzatılması için yaptığı son teklif hükümet tarafından olumlu karşılanırken, Husiler ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

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