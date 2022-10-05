Son dakika haber... Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan gemi demirletildi Güncel Haberler Son dakika haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki gemi, Türkeli Demir Bölgesine götürüldü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki gemi, Türkeli Demir Bölgesine götürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, " Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki T-MOON isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz İstanbul Tuzla Güncel Haberler Son Dakika

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