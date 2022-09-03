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Son dakika haber! YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU

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Son dakika gündem haberine göre Antalya'da ayağındaki ip yüzünden ağaca takılan yavru kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da ayağındaki ip yüzünden ağaca takılan yavru kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre asılı kaldığı için susuz olan kumru, itfaiye eri tarafından su içirildikten sonra hayvan barınağına götürüldü. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan mahallesi Fethi Okyar caddesinde meydana geldi. Balkona kahvaltı yapmak için çıkanlar ağaçta yavru bir kumrunun sallandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla ağaçta bulunan kuşu indiren ekipler, ayağında bulunan ipi temizleyip su içirdi. Ayağında kırık olduğu belirtilen yavru kumru, karton bir kutuya konulduktan sonra hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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