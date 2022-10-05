Son dakika haber... Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Fahrettin Koca İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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