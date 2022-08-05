Son dakika haber | Yasa dışı bahis operasyonu: 56 gözaltı Son dakika haberler... YASA dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. YASA dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, il genelinde internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı yönünde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan örgüt üyelerinin tespiti için yapılan teknik takip sonucu 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul genelinde Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize, Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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