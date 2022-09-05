Son dakika haber: Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında reddi hakim talebi

YARGITAY'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen davada 1. Ordu Eski Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Biz mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasından bir gün önce de duruşma savcısının değişti. Kanunda duruşma savcısının reddinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de kendisinin davadan çekilmesini istiyoruz" dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da yer aldı.

ÇETİN DOĞAN'IN AVUKATINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

REDDİ HAKİM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

DAVA GEÇMİŞİ