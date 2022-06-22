Son dakika haber! Yargıtay, eşini öldüren kocaya verilen 24 yıl hapis cezasını bozdu

DENİZLİ'de 3 yıl önce boşanma aşamasında olan eşi Hafize Kurban'ı (23) kızı Azra'nın gözü önünde bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'a (25) verilen 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından makul oranda değil de asgari oranda haksız tahrik indirimi yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Kararda fazla ceza evirildiği belirtilen Kurban, yeniden yargılanacak.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşanan olayda Uğur Kurban, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban'a geçen yıl boşanma davası açtı. Genç kadın da baba evine yerleşti. 27 Ağustos 2019'da kayınpederinin evine giden Uğur Kurban ile eşi Hafize Kurban arasında tartışma çıktı. Uğur Kurban, telefonuna korsan yazılım yükleyip, yazışmalarını takip ettiği eşini karnı ve boğazı ile göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Kurban'ın, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı kadının 2 böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Polis tarafından yakalanan Uğur Kurban ise tutuklandı.

Hafize Kurban'ın ailesinin avukatı Adil Demir kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafize Kurban ayrı yaşadığı eşi tarafından önce yaralandı. Çocuğunun önünde 20 santimlik bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Mahkeme ve Yargıtay sadakatsizliği ağır tahrik kabul etti. Yargılanan sadakatsizlik ve ölen kadın mı?" ifadelerini kullandı.