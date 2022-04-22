Son dakika haber: Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye 3 yıl 4 ay hapis

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybeden Gülseren Alkaya'nın (67) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan hemşire Abdullah Ölker (35), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alkaya'nın oğlu Akif Alkaya, sanığa verilen cezanın az olduğunu belirtip, Sağlık Bakanlığı'na da 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

Olay, 27 Şubat 2020'de Elbistan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Gülseren Alkaya'ya hemşire Abdullah Ölker tarafından kan takıldı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk annesi Gülseren Alkaya, yaşamını yitirdi. Gülseren Alkaya'nın çocukları, kan grubu 0 Rh (+) olmasına rağmen A Rh (+) kan verildiği için annelerinin öldüğünü öne sürerek hemşire Abdullah Ölker'den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Abdullah Ölker hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava devam ederken, Gülseren Alkaya'nın ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi. Raporda, Gülseren Alkaya'nın yanlış kan verilmesinden dolayı öldüğü belirtildi.

Ailenin avukatı Büşra Sönmez ise sanığa verilen cezanın az olduğunu ve bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini, bu nedenle de kararı istinafa taşıdıklarını belirtti. Sönmez, "Yoğun bakımda başka bir hastaya gelen kan, müvekkillerin annesine veriliyor. Bu sebepten ötürü de müvekkillerin annesi vefat ediyor. Ceza davası açtık ve bunun sonucunda sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı ancak bu ceza çok da tatmin edici bir durum değil. Bu nedenle hukuk mücadelemiz devam ediyor, kararı istinafa taşıyacağız" dedi.