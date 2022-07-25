Son dakika haber... Yangında kulübesinde mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı

İZMİR'in Buca ilçesinde 10 gün önce çıkan hurda araç yangınında, alevlerin sıçradığı kulübede bağlı olan köpeği, itfaiyeye destek veren belediyenin temizlik işçisi Basri Vardal kurtardı. Vardal'ın canını tehlikeye atıp alevlerin arasına dalarak köpeği kurtardığı anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Buca 6'ncı Oto Sanayi Sitesi'nde, 15 Temmuz'da, hurda otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki işletme ve köpek kulübesine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde çalışan işçiler de söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdi. Çalışmalar sırasında yanan kulübede bağlı bir köpek olduğu belirlendi. Belediye temizlik işçisi Basri Vardal, canını tehlikeye atıp alevlerin arasına dalarak çıkardığı köpeği yanmaktan son anda kurtardı. Köpek kendisini kurtaran Vardal'ın peşinden ayrılmadı. O anlar diğer işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Buca Belediyesi veteriner hekimlerinin sağlık kontrolünde durumu iyi olduğu belirlenen köpek, sahibine teslim edildi.