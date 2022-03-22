YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TOZUNDAN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ, YANAN ARACA ÇARPTI - Haberler

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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TOZUNDAN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ, YANAN ARACA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motoru alev alan araca müdahale sırasında yangın söndürme tüpü nedeniyle yükselen tozdan önünü göremeyen motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motoru alev alan araca müdahale sırasında yangın söndürme tüpü nedeniyle yükselen tozdan önünü göremeyen motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı. Motosikletli uyarı ile bölgeden uzaklaşırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi, Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 67 LV 709 plakalı otomobilin motoru alev alınca, sürücü aracını park ederek indi. Sürücü, çevredekilerin de yardımı ile alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme tüpünün tozları da sis gibi etrafı kapladı. Bu sırada önünü göremeyen bir motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile motosikletli bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Otomobildeki yangın büyümeden söndürülürken, aracın motor kısmı hasar gördü. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TOZUNDAN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ, YANAN ARACA ÇARPTI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TOZUNDAN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ, YANAN ARACA ÇARPTI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN TOZUNDAN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ, YANAN ARACA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Motosiklet, Ereğli, Yangın, Güncel, Haberler

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