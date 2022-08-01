Yalova yerel haberleri: Yalova'da EKOMAT ile 45 günde 130 bin atık geri dönüşüme kazandırıldı

- Yalova'da EKOMAT ile 45 günde 130 bin atık geri dönüşüme kazandırıldı

YALOVA - Geçtiğimiz aylarda pilot il olarak Yalova'da uygulanan EKOMAT projesinin 45 günlük verileri açıklandı. Elde edilen verilere göre 45 günde yaklaşık 130 bin atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Türkiye'de ilk olarak Yalova'da hayata geçirilen EKOMAT uygulaması kentteki 15 noktaya toplam 30 adet depozito iade makinesi yerleştirilmişti. Cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını geri dönüşümünün sağlandığı EKOMAT'ı Yalova'da 45 günde 4 bin 616 kişi kullandı. Makinalarla toplamda 130 bin atık geri dönüşüme kazandırıldı

Bu uygulamanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yürüyen Köşk ile dünyaya çevrecilik mesajının verdiği Yalova'dan yapılmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "45 günlük sonuçlar bizleri de oldukça mutlu etti. Şehrimizde duyarlı olan vatandaş sayımız oldukça fazla. Sonuç böyle olunca şehirdeki atıklar kumbaralara atılarak, geri dönüşüme kazandırılıyor. Uygulamada puanlar hesaplara tanımlanıyor. Güzel bir uygulama oldu ve pilot il olduğumuz için de şanslıyız. Diğer illere de örnek olur" dedi.