Son dakika haber: Video çekerken sulama kanalına düşen kadını polis kurtardı Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da, cep telefonu kamerasıyla video çekerken sulama kanalına düşen Gülseren G., polis tarafından halatla kurtarıldı. ŞANLIURFA'da, cep telefonu kamerasıyla video çekerken sulama kanalına düşen Gülseren G., polis tarafından halatla kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü. Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı. Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel Karşıyaka Güncel Haberler Son Dakika

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