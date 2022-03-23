Son dakika haber | Veterinere cinsel saldırı davasında sanık profesörün adli kontrol tedbiri artırıldı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, yanında çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirine, DNA örneğinin Ç.B.'nin iç çamaşırında tespit edildiğine ilişkin adli tıp kurumu raporu üzerine haftada 3 günü imza atma yükümlülüğü de eklendi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.