Son dakika haber... Veterinere cinsel saldırı davasında adli tıp raporu: DNA basit temasla bulaşmaz

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin DNA'sının kadının iç çamaşırında tespit edilmesiyle ilgili talep edilen ek rapor dosyaya girdi. Raporda, iç çamaşırdaki DNA profilinin, formaların birbirine teması, aynı askıya asılması, birbirlerinin formalarına çalışırken dokunmaları gibi basit gündelik temaslar neticesinde bulaşmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.