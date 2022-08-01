Son dakika haber: Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Son dakika haber: Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika haber: Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika haber... Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu ve 17 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler Son Dakika

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