Son dakika haber | Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı Güncel Haberler Son dakika haberi: Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, 2 DAEŞ, 4 PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan PKK Van Güncel Haberler Son Dakika

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