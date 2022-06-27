Son dakika haber... Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. AA / Necat Hazar - Güncel PKK Van Güncel Haberler Son Dakika

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