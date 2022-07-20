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Son dakika haber! Van'da "torbacı" operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1,69 gram sentetik uyuşturucu, 31,42 gram eroin, 6,39 gram esrar, 31,15 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 7'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler Son Dakika

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