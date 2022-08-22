Son dakika haber... Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Güncel Haberler Son dakika haberler... Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte sahte alkol tükettikleri değerlendirilen iki kişi daha hayatını kaybetti. Dün ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki eve giden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki tükettiği değerlendirilen 2 kişinin öldüğünü tespit etti. Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 19 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Olay Van'da 19 Ağustos'ta 8 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlenmişti. Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Van Güncel Haberler Son Dakika

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