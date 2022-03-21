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Son dakika haber: Van'da kerpiç evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Son dakika haber: Van'da kerpiç evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Boğazkesen Mahallesi'nde Murat Pesen'e ait tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirdiği Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

AA / Hakan Sarı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Özalp, Van, Güncel, Haberler

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