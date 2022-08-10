Son dakika haber | Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı. Van'ın Erciş ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu saklandığı adres belirlenen D.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. D.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Emre Ilıkan Van Güncel Haberler Son Dakika

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