Haber : Son dakika haber | Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Van'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

 - Güncelleme:
Son dakika haber | Van'da 'kasten öldürme' suçundan aranan zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu saklandığı adres belirlenen D.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

D.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Van Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title