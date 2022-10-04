Son dakika haber: Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu, alkol ve akaryakıt ele geçirildi, 161 şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu, alkol ve akaryakıt ele geçirildi, 161 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticareti ve naklini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen 117 operasyonda, 17 bin 374 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1100 kaçak cep telefonu, 11 litre alkol, 300 litre akaryakıt, 58 bin tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Van Güncel Haberler Son Dakika

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