Son dakika haber: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, bir metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan 4 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title