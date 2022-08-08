Son dakika haber | Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Son dakika gündem haberi... Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 01-07 Agustus'ta gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu. Güncel AA / Emre Ilıkan Göçmen Van Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.