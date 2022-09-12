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Son dakika haberi... Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber... Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-11 Eylül'de gerçekleştirilen 10 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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