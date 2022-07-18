Son dakika haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı Son dakika haberler: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 11-17 Temmuz'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı, haklarında toplamda 22 yıl hapis cezası bulunan 3'ü tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise 2 kişi gözaltına alındı.??????? Operasyonlarda tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. AA / Emre Ilıkan - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler Son Dakika

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