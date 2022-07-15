Son dakika haber! Van'da 15 Temmuz şehitleri için zirve tırmanışı Son dakika haberleri: VAN'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitleri anısına pankart açtı. VAN'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitleri anısına pankart açtı. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Gevaş ilçesindeki 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi. Profesyonel dağcılar eşliğindeki ekip, saat 03. 00 sıralarında dağa tırmanışa geçti. 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitleri anısına '15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart açtı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Artos Dağı Gevaş Van Güncel Haberler Son Dakika

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