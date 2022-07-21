Son dakika haberi | VALİ YERLİKAYA DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR - Haberler

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Son dakika haberi | VALİ YERLİKAYA DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | VALİ YERLİKAYA DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen, Balıkesir Gönen'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen, Balıkesir Gönen'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun ifadelerine yer verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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