Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı - Haberler

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Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığında görevli personeliyle sahur yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığında görevli personeliyle sahur yaptı.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Caferoğlu'nun da hazır bulunduğu sahur sonrasında Mehmetçik ile bir süre sohbet etti.

Gürel, emniyet ve asayişin temini, huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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